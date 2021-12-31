Характеристики следующего флагманского смартфона Oppo рассекретили до премьеры

Если верить инсайдам, то OPPO Find X5 будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED LTPO, который предлагает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц, разрешение 2K и 10-битные цвета. Чипсет Dimensity 9000 будет управлять устройством с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

В Find X5 будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SuperVOOC и беспроводной зарядки 50 Вт AirVOOC и будет поставляться с 256 ГБ памяти UFS 3.1.

X5 может быть оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой Sony IMX615. Задняя камера будет включать 50-мегапиксельную камеру Sony IMX766 с поддержкой OIS. Ее будут сопровождать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX766 и 13-мегапиксельная телекамера Samsung S5K3M5 с 2-кратным оптическим зумом и поддержкой OIS.

Серия Find X5 также будет включать модели Find X5 Pro и Find X5 Lite. Недавно увиденные CAD рендеры OPPO Find X5 / X5 Pro показали, что он будет оснащен модулем камеры неправильной формы и дисплеем с отверстием под фронтальную камеру. Ожидается, что Find X5 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1.