Характеристики сразу трёх флагманских смартфонов Huawei серии P50 утекли в Сеть

Вторым по оснащённости станет Huawei P50 Pro. В этой модели предполагается загнутый на боковины корпуса 6,7-дюймовый гибкий OLED-экран. Частота обновления дисплея такая же, как и у предыдущей модели — 120 Гц. Процессор будет представлен в двух вариантах на выбор — Kirin 9000 5G и Snapdragon 888. Тип процессора зависит от выбора сети — 5G или 4G. Аккумулятор будет такой же, как и у флагмана — в 4300 мА·ч, а возможность подзарядки будет варьироваться от беспроводной в 50 Вт до стандартной проводной в 66 Вт.

В базовой комплектации, Huawei P50, диагональ дисплея будет 6,3 дюйма, а частота обновления — 90 Гц, цвет будет представлен 10 битами. В младшей модификации смартфон получит лишь одинарную селфи-камеру. Эту модель тоже оснастят процессорами Kirin 9000 5G и Snapdragon 888. Подзарядка будет только проводной — 66 ватт, ёмкость аккумулятора составит 4200 мА·ч.