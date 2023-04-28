Характеристики Xiaomi Redmi Note 12R Pro раскрыли за день до анонса

Но буквально за день до мероприятия был выпущен рекламный плакат, который раскрыл важные особенности устройства, такие как дизайн и цветовые варианты. К слову, по данным Xiaomiui, Redmi Note 12R Pro будет переименованной версией Redmi Note 12 5G, которая уже доступна на китайском рынке.

В Xiaomi уже подтвердили, что Redmi Note 12R Pro будет доступен в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.

В то же время, существующий Note 12 5G предлагается в трёх вариантах оперативной памяти: 4, 6 и 8 ГБ,. Все с 128 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики в обоих смартфонах будут идентичными.

Ожидается, что новинка получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1200 нит.

Устройство будет оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с разрешениями 48 и 2 Мп. В основе же телефона лежит процессор Snapdragon 4 Gen 1.