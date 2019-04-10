￼Хирурги будут полагаться на оборудование МегаФона при подготовке к операциям

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали соглашение. В рамках сотрудничества оператор предоставит в распоряжение российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях.

Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис. Он позволяет медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.

Члены Общества получают доступ ко всей функциональности Телемедицинской платформы и смогут в любое время, как в операционной, так из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля. В результате, в оперирующий хирург сможет получить своевременную помощь эксперта.

К размещенному в операционной телемедицинскому комплексу можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.