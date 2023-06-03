Хоть ИИ зови: в крупных ДТП в России обвинили экраны телефонов

На основании анализа 45 работ исследователи выяснили, что 40% крупных ДТП в России происходит из-за утомления отвлекающихся на экраны гаджетов водителей. Чаще всего отбирают внимание водителей видеорегистраторы с экраном, систему навигации, смартфон и дисплей на приборной панели.

Высокотехнологичные устройства призваны облегчить жизнь водителя и оказать ему помощь, однако зачастую часть их функционала оказывается небезопасной. Исследования немецкой страховой компании Allianz показывает, что более 60% несчастных случаев на дороге связаны с отвлечением водителей на разные гаджеты.

Работа российских ученых подтверждает гипотезу, что именно экраны в поле зрения водителей становятся причиной их невнимательности и утомляемости. Анализированные данные включали не только количественные опросы водителей, но моделирования процесса вождения.

Бороться с проблемой можно несколькими способами. Так, можно уменьшить число экранов, в особенности с малым размером. Кроме того, можно передать ряд функций по управлению медиасистемами пассажирам. Поможет и установка систем помощи и контроля состояния водителя — искусственный интеллект отслеживает, когда человек засыпает или отвлекается, и издает звуковой сигнал.

Однако полностью автоматизировать процесс не получится — исследования показали, что у привыкших к автопилоту водителей снижается скорость реакции на внезапные ситуации и повышается сонливость.