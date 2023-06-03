Хоть ИИ зови: в крупных ДТП в России обвинили экраны телефонов

Хоть ИИ зови: в крупных ДТП в России обвинили экраны телефоновДо 45% процентов аварий вызвано отвлечением на гаджеты
Исследование российских ученых показало, что почти половина аварий на российских дорогах вызвано тем, что водитель отвлекся на тот или иной экран гаджета.
На основании анализа 45 работ исследователи выяснили, что 40% крупных ДТП в России происходит из-за утомления отвлекающихся на экраны гаджетов водителей. Чаще всего отбирают внимание водителей видеорегистраторы с экраном, систему навигации, смартфон и дисплей на приборной панели.
Высокотехнологичные устройства призваны облегчить жизнь водителя и оказать ему помощь, однако зачастую часть их функционала оказывается небезопасной. Исследования немецкой страховой компании Allianz показывает, что более 60% несчастных случаев на дороге связаны с отвлечением водителей на разные гаджеты.
Работа российских ученых подтверждает гипотезу, что именно экраны в поле зрения водителей становятся причиной их невнимательности и утомляемости. Анализированные данные включали не только количественные опросы водителей, но моделирования процесса вождения.
Бороться с проблемой можно несколькими способами. Так, можно уменьшить число экранов, в особенности с малым размером. Кроме того, можно передать ряд функций по управлению медиасистемами пассажирам. Поможет и установка систем помощи и контроля состояния водителя — искусственный интеллект отслеживает, когда человек засыпает или отвлекается, и издает звуковой сигнал.
Однако полностью автоматизировать процесс не получится — исследования показали, что у привыкших к автопилоту водителей снижается скорость реакции на внезапные ситуации и повышается сонливость.