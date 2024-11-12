Телефоны
Опубликовано 12 ноября 2024, 10:39
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Хотите отдохнуть от смартфонов? Опубликован рейтинг лучших кнопочных телефонов на конец 2024 года

Есть даже варианты с поддержкой YouTube
Портал Gizmochina представил рейтинг лучших кнопочных телефонов на конец 2024 года для тех, кто хочет отдохнуть от смартфонов.
Хотите отдохнуть от смартфонов? Опубликован рейтинг лучших кнопочных телефонов на конец 2024 года
© Gizmochina

Возглавляет список Nokia 6310 (2024) с 2.8-дюймовым экраном и съёмным аккумулятором на 1450 мАч, обеспечивающим до 27 дней в режиме ожидания. Телефон оснащен «Змейкой» и беспроводным FM-радио.

На втором месте — Nokia 5310 (2024), дизайн которого напоминает Nokia Xpress Music. У него есть кнопки управления музыкой и фронтальные динамики для качественного звучания.

Третье место занимает Nokia 230 (2024) с алюминиевой задней панелью и парой 2-мегапиксельных камер со вспышками. На четвёртой позиции — Nokia 110 4G, компактный телефон с поддержкой 4G и крупными кнопками.

На пятом месте — Nokia 108 4G (2024) с LTE и базовыми функциями для звонков и сообщений. Завершает рейтинг JioPhone Prima 2, работающий на KaiOS, что позволяет использовать YouTube и Google Assistant.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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