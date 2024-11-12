Хотите отдохнуть от смартфонов? Опубликован рейтинг лучших кнопочных телефонов на конец 2024 года

Возглавляет список Nokia 6310 (2024) с 2.8-дюймовым экраном и съёмным аккумулятором на 1450 мАч, обеспечивающим до 27 дней в режиме ожидания. Телефон оснащен «Змейкой» и беспроводным FM-радио.

На втором месте — Nokia 5310 (2024), дизайн которого напоминает Nokia Xpress Music. У него есть кнопки управления музыкой и фронтальные динамики для качественного звучания.

Третье место занимает Nokia 230 (2024) с алюминиевой задней панелью и парой 2-мегапиксельных камер со вспышками. На четвёртой позиции — Nokia 110 4G, компактный телефон с поддержкой 4G и крупными кнопками.

На пятом месте — Nokia 108 4G (2024) с LTE и базовыми функциями для звонков и сообщений. Завершает рейтинг JioPhone Prima 2, работающий на KaiOS, что позволяет использовать YouTube и Google Assistant.