Хронологию изменения цен флагманских смартфонов Samsung Galaxy S восстановили энтузиасты
Стоит отметить, что Galaxy S дебютировал в 2010 году. Тогда за устройство просили 399 долларов или 29,3 тыс рублей. За Galaxy S 2 пришлось отдать заметно больше — 549 долларов или 40,4 тыс рублей. Цена на Galaxy S3 также выросла, на этот раз до 599 долларов или 44,1 тыс рублей, сообщает Android Authority.
В период с Samsung Galaxy S4 по Galaxy S6 цена не менялась. Эти модели продавались за 649 долларов или 47,8 тыс рублей. Правда, стоит отметить, что в шестом поколении южнокорейский гигант представил сразу три варианта смартфона: стандартный, Edge и Edge+. Последние две версии стоили дороже: 749 и 799 долларов (55,1 тыс и 58,8 тыс рублей) соответственно.
Samsung Galaxy S7 и S7 Edge продавались за 669 и 769 долларов или 49,2 тыс и 56,6 тыс рублей. С выходом безрамочных Galaxy S8 и S8+ цена в очередной раз выросла. Теперь смартфоны стоили уже 749 и 849 долларов или 55,1 тыс и 62,5 тыс рублей. Galaxy S9 и S9+, как ни странно, наоборот, вышли по сниженной цене в 719 и 839 долларов или 52,9 тыс 61,7 тыс рублей.
Samsung Galaxy S10 вновь подорожали. S10e продавался за 749 долларов или 55,1 тыс рублей, S10 — 899 долларов или 66,2 тыс рублей, S10+ — 999 долларов или 73,5 тыс рублей, S10 5G впервые преодолел психологический рубеж в 1000 долларов и продавался за 1299 долларов или 95,6 тыс рублей.
На серию Galaxy S20 были следующие цены: S20 — 999 долларов или 73,5 тыс рублей, S20+ — 1199 долларов или 88,3 тыс рублей, S20 Ultra — 1399 долларов или 103 тыс рублей.
Ну и последние новинки — Samsung Galaxy S21. Цена на них приятнее, чем на предшественников. Так, S21 продаётся за 799 долларов или 58,8 тыс рублей, S21+ — 999 долларов или 73,5 тыс рублей, а S21 Ultra — 1199 долларов или 88,3 тыс рублей.
Таким образом, можно заметить, что цена смартфонов линейки Samsung Galaxy S выросла за время своего существования с 399 долларов (29,3 тыс рублей) до 1199 долларов (88,3 тыс рублей). При этом порой цена устройства составляла даже больше, чем нынешняя стоимость самой дорогой модели.