Хронологию изменения цен флагманских смартфонов Samsung Galaxy S восстановили энтузиасты

Samsung Galaxy S7 и S7 Edge продавались за 669 и 769 долларов или 49,2 тыс и 56,6 тыс рублей. С выходом безрамочных Galaxy S8 и S8+ цена в очередной раз выросла. Теперь смартфоны стоили уже 749 и 849 долларов или 55,1 тыс и 62,5 тыс рублей. Galaxy S9 и S9+, как ни странно, наоборот, вышли по сниженной цене в 719 и 839 долларов или 52,9 тыс 61,7 тыс рублей.