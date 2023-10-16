Хуже, чем Pixel 7 Pro: флагманский Google Pixel 8 Pro провалил тест на производительность в играх

Согласно свежему тесту, устройство показало результаты хуже, чем его предшественник, Pixel 7 Pro, в ряде игровых тестов.

В ходе эксперимента были выбраны популярные мобильные проекты, такие как Genshin Impact, Call of Duty: Mobile и PUBG.

Во всех этих играх Pixel 8 Pro демонстрировал заметные просадки FPS и задержки, что сделало игровой процесс менее комфортным. В то же время Pixel 7 Pro продолжал показывать стабильную производительность.

Эксперты предполагают, что причиной такого провала может быть неоптимизированное программное обеспечение или недоработки в аппаратной части нового устройства.

Тем не менее, многие пользователи уже успели выразить своё разочарование в соцсетях, ожидая от флагмана Google лучшей производительности.