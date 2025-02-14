Кина не будет: Galaxy S26 не добавят подэкранную камеру-невидимку

Опубликовано 14 февраля 2025, 07:091 мин.
Кина не будет: Galaxy S26 не добавят подэкранную камеру-невидимкуИ в этом есть смысл
Samsung не собирается внедрять подэкранную фронталку в Galaxy S26 Ultra.
По данным инсайдера PandaFlash, компания отказалась от этой технологии из-за слабого качества съемки.
Более того, он утверждает, что даже Galaxy S27 Ultra и, возможно, Galaxy S28 Ultra не получат такой камеры.
Подэкранные модули пока используются только в складных Galaxy Z Fold, но там у пользователя есть запасной вариант – обычная фронталка на внешнем дисплее.
В классических флагманах Samsung, видимо, оставит традиционный вырез по центру экрана.
Кроме того, ранее появлялся слух о 7000 мАч батарее в Galaxy S26 Ultra, но он уже опровергнут. Ожидается аккумулятор на 5500 мАч – не больше.
Напомним, что анонс линейки Galaxy S26 намечен на январь 2026 года. Учитывая, как эта дата далеко, слухов о линейке будет еще много.