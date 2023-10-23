Китай начал проверку крупнейшего завода по сборке iPhone

Проверки затронули как налоговые, так и природоохранные аспекты деятельности компании в различных провинциях страны. Это событие привлекло внимание общественности и аналитиков, поскольку Foxconn играет важную роль в глобальной цепочке поставок электроники.

По информации китайской газеты Global Times, налоговые органы КНР провели проверки дочерних предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу. В то же время структуры, отвечающие за природные ресурсы, осуществили инспекции заводов компании в провинциях Хэнань и Хубэй. Причины расследования и детали проверок пока не раскрываются.

Специалисты отмечают, что подобные аудиты и расследования в области землепользования являются стандартной процедурой для компаний, подозреваемых в нарушении законодательства.

В Foxconn подчёркивают свою приверженность соблюдению законов во всех странах, где они ведут деятельность, и обещают активно сотрудничать с властями.

Однако ситуацию усложняет политическая активность основателя группы Foxconn Терри Гоу, который недавно объявил о своём намерении баллотироваться в президенты Тайваня и покинул совет директоров компании. Гоу заявил, что не подчинится давлению Китая, что может добавить напряженности в отношения между компанией и китайскими властями.