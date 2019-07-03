Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами

Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией. Для этого таможенники просят туристов разблокировать смартфон, после чего ненадолго его изымают. Судя по тому, что удалось выяснить зарубежным СМИ, приложение сканирует устройство на наличие одного из 73 тыс файлов с экстремистским контентом, например, публикации ИГИЛ, выдержки из Корана, тексты Далай-Ламы и композиции известной японской метал-группы Unholy Grave, в репертуаре которой есть песня Taiwan: Another China (“Тайвань: Другой Китай”).

Пока шпионское приложение устанавливается лишь на Android-смартфоны. В случае, если у въезжающего iPhone, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, и отдают назад в том же виде. Как предположили зарубежные СМИ, программа используется для слежких за мусульманскими меньшинствами, включая такой тюркский народ, как уйгуры. Связано это с тем, что в последние годы власти Китая все больше опасаются потери контроля над мусульманами в стране.