Китайцы готовят к анонсу смартфон с 60-кратным зумом

Согласно опубликованной информации, смартфон должны презентовать уже 16 декабря текущего года. Кроме того, по словам информатора, Vivo планирует показать сразу несколько новинок до конца 2019 года. Предполагается, что компания подготовила еще два устройства, среди которых есть и флагман, работающий на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Отмечается, что новый 5G смартфон Vivo будет работать на базе Exynos 980. Что касается камеры, то смартфон должны оснастить 64 Мп модулем, а также выдвижной фронтальной камерой и 60-кратным цифровым зумом. Предполагаемая стоимость устройства составляет 540 долларов.