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Китайцы готовят к анонсу смартфон с 60-кратным зумом
Речь о 5G смартфоне Vivo X30
В сеть утекли важные детали о грядущем 5G смартфоне Vivo X30. Так, инсайдер под ником Мукул Шарма, который считается проверенным источником, опубликовал на своей странице в Twitter дату анонса и технические данные Vivo X30.
Согласно опубликованной информации, смартфон должны презентовать уже 16 декабря текущего года. Кроме того, по словам информатора, Vivo планирует показать сразу несколько новинок до конца 2019 года. Предполагается, что компания подготовила еще два устройства, среди которых есть и флагман, работающий на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Отмечается, что новый 5G смартфон Vivo будет работать на базе Exynos 980. Что касается камеры, то смартфон должны оснастить 64 Мп модулем, а также выдвижной фронтальной камерой и 60-кратным цифровым зумом. Предполагаемая стоимость устройства составляет 540 долларов.