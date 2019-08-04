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Сегодня 14:32

Китайцы готовят новый флагманский смартфон-слайдер

Камера расположена в большом выдвижном модуле

Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза выдало китайской компании Oppo Mobile Telecommunications патент на смартфон в форм-факторе слайдера. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital.

Передняя панель смартфона выполнена в безрамочном дизайне с тонкими кромками вокруг дисплея. Часть задней панели может сдвигаться вверх, открывая спереди доступ к фронтальной камере. Выдвижной модуль занимает всю ширину смартфона. На нём расположена двойная фронтальная камера, а сзади — двойная основная камера.

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Сканера отпечатков пальцев не видно. Он может оказаться интегрирован в экран или не использоваться вовсе, если компания предпочтёт технологию распознавания лиц.

Анонс подобного смартфона может состояться в ближайшее время.

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