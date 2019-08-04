Китайцы готовят новый флагманский смартфон-слайдер

Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза выдало китайской компании Oppo Mobile Telecommunications патент на смартфон в форм-факторе слайдера. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital.
Передняя панель смартфона выполнена в безрамочном дизайне с тонкими кромками вокруг дисплея. Часть задней панели может сдвигаться вверх, открывая спереди доступ к фронтальной камере. Выдвижной модуль занимает всю ширину смартфона. На нём расположена двойная фронтальная камера, а сзади — двойная основная камера.
Сканера отпечатков пальцев не видно. Он может оказаться интегрирован в экран или не использоваться вовсе, если компания предпочтёт технологию распознавания лиц.
Анонс подобного смартфона может состояться в ближайшее время.