Китайцы готовят смартфон с новым видом камер и быстрой зарядкой

Подобное название основной блок камеры получил за свою необычную форму — на сегодняшний день ни один другой смартфон не может похвастаться схожим исполнением. Также на изображении ниже вы можете увидеть, что в перевернутом блоке будет расположено сразу три камеры, а под ним разместится еще одна — в конечном итоге новинка Vivo сможет похвастаться основным модулем камеры, состоящим сразу из четырех частей. Разрешение у них будет стандартным для 2019 года: 48, 8, 5 и 2 Мп.