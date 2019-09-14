Свежими данными об грядущем флагмане от компании OPPO поделился сам вице-президент компании Шен Йирен на своей странице в китайской социальной сети Weibo. До сегодняшнего дня было известно, что Oppo Reno Ace станет единственным , на данный момент смартфоном компании OPPO, в котором частота обновления экрана равна 90 Гц.Также ожидается, что объем аккумулятора в смартфоне будет равен 4000 мАч. Смартфон оснастят 6,6 дюймовым экраном с поддержкой Full HD+. Предполагается, что смартфон будет поддерживать 5G. Новый смартфон OPPO Reno Ace должны представить уже в октябре этого года.
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Сегодня 14:08
Китайцы готовят смартфон с самой быстрой проводной зарядкой в истории
Устройство представят в октябре 2019
Новый смартфон от OPPO будет поддерживать функцию быстрой зарядки SuperVOOC, максимальная мощность которой достигает 65 Вт.
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