Ferra
Телефоны
Сегодня 13:54

Китайцы готовят уникальный смартфон с двумя 48 Мп камерами и 3D-дисплеем

В Поднебесной ни дня не могут прожить без каких-то прорывов
Китайская компания Elephone на российском рынке не пользуется особым успехом — и это несмотря на то, что компания производит устройства на протяжении последних 13 лет. Зато устройства компании продаются достаточно неплохими тиражами на родном, азиатском рынке. И именно для данного рынка компания в ближайшее время выпустит достаточно необычный смартфон.

Elephone U — это наиболее популярная линейка компании, которая в ближайшее время обзаведется уникальным продолжением. В новом поколении U-серии ожидается появление сразу двух основных камер с разрешением в 48 Мп каждая. На данный момент еще ни один производитель смартфонов не выпускал подобного решения, даже рекордсмены рейтинга DxOMark, такие как Google и Huawei.

Помимо двух достаточно мощных камер, смартфон оснастят дисплеем, способным выводить стереоскопическое изображение без использования специальных 3D-очков. В связи с появлением подобной функции, производитель также планирует добавить в сдвоенную основную камеру возможность снимать стереоскопические фотографии, которые затем можно будет просматривать на экране устройства. К сожалению, на данный момент никакой информации ни о цене, ни о дате старта продаж смартфона хотя бы на территории Китая.

Самое читаемое