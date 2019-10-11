Китайцы готовят уникальный смартфон с двумя 48 Мп камерами и 3D-дисплеем
Elephone U — это наиболее популярная линейка компании, которая в ближайшее время обзаведется уникальным продолжением. В новом поколении U-серии ожидается появление сразу двух основных камер с разрешением в 48 Мп каждая. На данный момент еще ни один производитель смартфонов не выпускал подобного решения, даже рекордсмены рейтинга DxOMark, такие как Google и Huawei.
Помимо двух достаточно мощных камер, смартфон оснастят дисплеем, способным выводить стереоскопическое изображение без использования специальных 3D-очков. В связи с появлением подобной функции, производитель также планирует добавить в сдвоенную основную камеру возможность снимать стереоскопические фотографии, которые затем можно будет просматривать на экране устройства. К сожалению, на данный момент никакой информации ни о цене, ни о дате старта продаж смартфона хотя бы на территории Китая.