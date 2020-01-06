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Сегодня 11:06
Китайцы изобрели смартфон с боковой селфи-камерой
Она еще и выдвижная
В сети появился новый патент китайской компании Oppo, в котором описан смартфон с выдвижной селфи-камерой, которая расположена в необычном месте, а именно сбоку.
Напомним, что выдвижная фронтальная камера широко используется другими участниками рынка, однако именно Oppo удалось выделится среди прочих моделей конкурентов. Так, в отличии от других, китайская компания разработала смартфон с выдвижной вбок камерой. В новом патенте компании также были найдены описания внешнего вида смартфона, на основании которых были разработаны первые рендеры. На опубликованных изображениях фронтальный модуль расположили с правого бока.
На данный момент информация о выпуске данного смартфона- не разглашается.Стоит отметить, что зарегистрированный компанией патент вовсе не гарантирует выход устройства.