Китайцы изобрели смартфон с боковой селфи-камерой

Напомним, что выдвижная фронтальная камера широко используется другими участниками рынка, однако именно Oppo удалось выделится среди прочих моделей конкурентов. Так, в отличии от других, китайская компания разработала смартфон с выдвижной вбок камерой. В новом патенте компании также были найдены описания внешнего вида смартфона, на основании которых были разработаны первые рендеры. На опубликованных изображениях фронтальный модуль расположили с правого бока.