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Китайцы изобрели смартфон с четырьмя селфи-камерами на передней панели
Он способен отличиться среди всего многообразия смартфонов
В сети появилась информация о новом патенте, зарегистрированным китайской компанией Vivo в текущем году. Сообщается, что в нем описывается необычный смартфон, который оснащен сразу четырьмя селфи-камерами на передней панели.
Кроме того, в новом патенте компании таже были найдены несколько эскизов уникального смартфона, на которых изображены разные варианты расположения селфи-камер. На первом изображении камеры расположены особенно странно: модули разместили в каждом углу устройства.
В то же время на втором и третьем изображении камеры расположились одинаково: два модуля в правом верхнем углу и два в левом верхнем. Однако если на одном из эскизов модули соединили в один овальный вырез, то на втором- камеры вырезаны в круглых отверстиях. Отметим, что регистрация патента не гарантирует выпуск данного смартфона.