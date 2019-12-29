Китайцы изобрели смартфон с четырьмя селфи-камерами на передней панели

В то же время на втором и третьем изображении камеры расположились одинаково: два модуля в правом верхнем углу и два в левом верхнем. Однако если на одном из эскизов модули соединили в один овальный вырез, то на втором- камеры вырезаны в круглых отверстиях. Отметим, что регистрация патента не гарантирует выпуск данного смартфона.