Китайцы начали копировать флагманские смартфоны Meizu под другим именем и продавать их... дороже

По существу, это ребрендинг Meizu 18X. GREE TOSOT G7 поставляется в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ. Эти два варианта стоят 2959 юаней — $462 и 3099 юаней, или $484 соответственно. Для сравнения, те же модели Meizu 18X намного дешевле — 2599 юаней, около $401 и 2799, или $433 соответственно.

Помимо разницы в цене, это практически одни и те же телефоны, за исключением пары изменений.

GREE TOSOT G7 работает под управлением Android HALO UI 6.0 и имеет надпись «64MP Matrix AI Camera» под камерами, а также брендинг TOSOT в нижней части задней панели. Meizu 18X работает под управлением Flyme 9.2 на базе Android 11 и получил надпись «18X Dark Vision» под камерами, а также брендинг MEIZU в нижней части задней панели.

Основные характеристики этих смартфонов: 6,67-дюймовый 10-битный FHD+, 120 Гц OLED-дисплей, Snapdragon 870, LPDDR4x RAM, хранилище UFS 3.1, тройная задняя камера с датчиками 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также устройства оснащены 13 Мп селфи-камерой, батареей ёмкостью 4300 мАч и 30 Вт быстрой зарядкой.