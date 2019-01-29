Китайцы показали, как пользоваться смартфоном без кнопок, отверстий и разъёмов

На прошлой неделе компания Vivo представила смартфон без портов и отверстий в корпусе — Vivo APEX 2019. Избранным присутствующим удалось повертеть и опробовать смартфон после презентации.

У смартфона нет аппаратных кнопок, только сенсорные. Почувствовать пальцами можно только кнопку включения, да и то поскольку в этом месте на корпусе есть неровность. Наиболее впечатляет в смартфоне сканер отпечатков пальцев во весь экран. Настройка занимает несколько секунд и требует всего пару прикосновений. Затем он работает быстро и в любой ориентации.

Кабель зарядки и передачи данных подключается к смартфону с помощью магнитного коннектора на задней панели. Звук извлекается с помощью поверхности дисплея и кажется, что идёт со всех сторон, но с задней части он, определённо, громче.

Vivo APEX 2019 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+13 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Компания пока не сообщила многих подробностей о Vivo APEX 2019, включая сроки выпуска и рекомендованную цену.