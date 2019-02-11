Китайцы показали мощный бюджетник Meizu Note 9

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu с модельным смартфоном M923Q, пока не представленный производителем официально.

За этим модельным номером кроется горячо ожидаемый мощный бюджетник Meizu Note 9, который должен составить ответ компании на Xiaomi Redmi Note 7.

Согласно данным на сайте TENAA, модель станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру. Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), двойной основной камерой 48+5 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 3900 мАч.

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. Размеры составляют 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, а вес — 169,7 грамма.

Компания Meizu может назвать дату анонса Meizu Note 9 уже на текущей неделе. Ориентировочная стартовая цена составляет 147 долларов.