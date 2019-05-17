Китайцы показали новый копеечный Xiaomi Redmi

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi, пока не представленный официально.

Модель с номерами M1903C3EE и M1903C3EC должна стать наследником прошлогоднего Redmi 6A и может выйти под названием Redmi 7A.

Характеристики смартфона пока не опубликованы TENAA, но живые фотографии уже стали достоянием общественности. По ним можно определить, что соотношение сторон дисплея смартфона составляет 18:9. На корпусе под дисплеем имеется надпись Redmi. На задней панели расположилась одинарная основная камера с функциями на базе системы искусственного интеллекта и отсутствует сканер отпечатков пальцев.

В марте Xiaomi выпустила стодолларовый смартфон Redmi 7. Он базируется на процессоре Snapdragon 632. Новая модель должна оказаться проще и дешевле, в его основу ляжет Snapdragon 439, тогда как у предшественника был MediaTek Helio A22.