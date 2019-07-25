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Сегодня 14:09

Китайцы пообещали флагманский смартфон с безрамочностью "свыше 100%

Выглядит очень футуристично
Пользователь Twitter опубликовал фотографию защитного стекла, закрывающего дисплей будущего Vivo Nex 3. Линейка традиционно была “технологической витриной” для китайского гиганта. Утечка показывает, что защита будет состоять из двух стеклянных панелей, края которых изогнуты под углом 90 градусов, чтобы полностью покрыть переднюю, заднюю и боковые стороны неанонсированного смартфона.

Согласно новой утечке, смартфон будет ”без дыр” и “без челок”, а изгиб обеспечит его экрану более 100% площади передней панели. Если утечки подтвердятся, то это будет означать, что Vivo, возможно, является первым производителем смартфонов, который максимально близко подобрался к амбициям Джонни Айва по выпуску iPhone, который напоминает своим внешним видом сплошной кусок стекла. Тем не менее, утечка оставляет множество вопросов о дизайне Vivo Nex 3.

Например, где расположится фронтальная камера смартфона, учитывая, что судя по утечкам в нем не будет ни выемки под нее, ни прорези? Или же компания планирует в принципе отказаться от селфи-камеры, как это уже было в представленном в этом году Vivo Apex 2019? В общем, время покажет. В любом случае, первые утечки о смартфоне говорят о главном — компания усердно работает над новым продуктом. А значит, вполне вероятно, мы увидим анонс Vivo Nex 3 куда как раньше, чем нам всем кажется.

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