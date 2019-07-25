Китайцы пообещали флагманский смартфон с безрамочностью "свыше 100%

Например, где расположится фронтальная камера смартфона, учитывая, что судя по утечкам в нем не будет ни выемки под нее, ни прорези? Или же компания планирует в принципе отказаться от селфи-камеры, как это уже было в представленном в этом году Vivo Apex 2019? В общем, время покажет. В любом случае, первые утечки о смартфоне говорят о главном — компания усердно работает над новым продуктом. А значит, вполне вероятно, мы увидим анонс Vivo Nex 3 куда как раньше, чем нам всем кажется.