Китайцы пообещали флагманский смартфон с безрамочностью "свыше 100%

Согласно новой утечке, смартфон будет ”без дыр” и “без челок”, а изгиб обеспечит его экрану более 100% площади передней панели. Если утечки подтвердятся, то это будет означать, что Vivo, возможно, является первым производителем смартфонов, который максимально близко подобрался к амбициям Джонни Айва по выпуску iPhone, который напоминает своим внешним видом сплошной кусок стекла. Тем не менее, утечка оставляет множество вопросов о дизайне Vivo Nex 3.
Например, где расположится фронтальная камера смартфона, учитывая, что судя по утечкам в нем не будет ни выемки под нее, ни прорези? Или же компания планирует в принципе отказаться от селфи-камеры, как это уже было в представленном в этом году Vivo Apex 2019? В общем, время покажет. В любом случае, первые утечки о смартфоне говорят о главном — компания усердно работает над новым продуктом. А значит, вполне вероятно, мы увидим анонс Vivo Nex 3 куда как раньше, чем нам всем кажется.