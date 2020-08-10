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Китайцы представили смартфон с одной качественной камерой вместо нескольких бесполезных
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Как известно, в современном мире все больше производителей пытаются перенести свои новые смартфоны (пускай даже бюджетные) на рельсы нескольких модулей основной камеры. Зачастую вторая и третья камеры оказываются максимально бесполезными и пристроенными лишь “для галочки”. Но, к счастью пользователей, некоторые производители все же решили взяться за ум — так, например, китайская компания Vivo представила новый смартфон с одной качественной камерой вместо нескольких бесполезных.
Новинка получила название Vivo Y1s, а относиться она будет к сегменту бюджетных смартфонов. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio P35, при этом экран получило достаточно внушительный — на 6,22 дюйма с разрешением HD+. Оперативной памяти в Vivo Y1s насчитывается 2 ГБ, а постоянной памяти — 32 ГБ. Хваленая основная камеру может похвастаться разрешением 13 Мп, в то время как фронтальная имеет модуль лишь на 5 Мп. Емкость аккумулятора новинки равняется 4 030 мАч.
Что же до цены новенького бюджетника от Vivo, то она составляет 110 долларов.