Китайцы представили смартфон с одной качественной камерой вместо нескольких бесполезных

Как известно, в современном мире все больше производителей пытаются перенести свои новые смартфоны (пускай даже бюджетные) на рельсы нескольких модулей основной камеры. Зачастую вторая и третья камеры оказываются максимально бесполезными и пристроенными лишь “для галочки”. Но, к счастью пользователей, некоторые производители все же решили взяться за ум — так, например, китайская компания Vivo представила новый смартфон с одной качественной камерой вместо нескольких бесполезных.