Китайцы представят "убийцу" фирменной оболочки Xiaomi уже до конца месяца

Напомним, что ColorOS не является эксклюзивной надстройкой для смартфонов компании Oppo. Ее также успешно использует и дочерняя компания китайского гиганта — Realme. Но также стоит держать в голове ту мысль, что некоторое время назад представитель Realme сообщил, что компания намерена заняться переделкой ColorOS под свое видение того, как должна выглядеть и работать идеальная оболочка для смартфона. Анонс ColorOS 7 должен состояться уже через две недели.