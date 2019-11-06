Китайцы представят "убийцу" фирменной оболочки Xiaomi уже до конца месяца
К слову уже сейчас известно, что новая версия ColorOS будет базироваться на самой последней версии Android — Android 10. Что же касательно новых функций, то о них пока информации нет, правда уже сейчас можно оценить то, как будет выглядеть обновленная анимация оболочки.
Напомним, что ColorOS не является эксклюзивной надстройкой для смартфонов компании Oppo. Ее также успешно использует и дочерняя компания китайского гиганта — Realme. Но также стоит держать в голове ту мысль, что некоторое время назад представитель Realme сообщил, что компания намерена заняться переделкой ColorOS под свое видение того, как должна выглядеть и работать идеальная оболочка для смартфона. Анонс ColorOS 7 должен состояться уже через две недели.
ColorOS 7 promo video.#oppo #ColorOS7 pic.twitter.com/hH8XsSAQ7x— Mukul Sharma (@stufflistings) November 6, 2019