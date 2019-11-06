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Китайцы представят "убийцу" фирменной оболочки Xiaomi уже до конца месяца

Появляется все больше причин посмотреть в сторону смартфонов Realme
В сети появились первые качественные изображения будущей фирменной оболочки Oppo — ColorOS 7. Судя по заявлениям самой компании, в новой версии прошивки производитель попытался переосмыслить свое видение оболочки, сделав ее более красивой и современной.

К слову уже сейчас известно, что новая версия ColorOS будет базироваться на самой последней версии Android — Android 10. Что же касательно новых функций, то о них пока информации нет, правда уже сейчас можно оценить то, как будет выглядеть обновленная анимация оболочки.

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Интерфейс ColorOS 7

Напомним, что ColorOS не является эксклюзивной надстройкой для смартфонов компании Oppo. Ее также успешно использует и дочерняя компания китайского гиганта — Realme. Но также стоит держать в голове ту мысль, что некоторое время назад представитель Realme сообщил, что компания намерена заняться переделкой ColorOS под свое видение того, как должна выглядеть и работать идеальная оболочка для смартфона. Анонс ColorOS 7 должен состояться уже через две недели.