Китайцы рассекретили новый флагман Xiaomi со сверхбыстрой зарядкой

Китайский центр сертификации CCC (China Compulsory Certificate) одобрил новую модель смартфона Xiaomi, которая пока не была представлена официально.

Согласно документации, смартфон имеет модельный номер M1908F1XE, поддерживает сотовые сети пятого поколения 5G и сверхбыструю зарядку мощностью 45 Вт. Для сравнения, текущий флагман линейки Xiaomi, Mi 9, поддерживает «всего навсего» 27-ваттную зарядку.

По мнению специалистов, модель представляет следующий флагман серии Mi Mix, известный по слухам как Mi Mix 4. Его официальный дебют ожидается в третьем квартале 2019 года, то есть до начала октября.

Ранее вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что Mi Mix 4 получил более продвинутую камеру, чем у 64-мегапиксельных смартфонов Redmi и Realme. Смартфону также приписывают топовый процессор Snapdragon 855+.