Китайцы создали флагман с 10-кратным зумом и косой камерой

Компания Oppo представила давно ожидаемый смартфон Oppo Reno. Модель получила сразу две особенности — выдвигающийся характерным углом модуль селфи-камеры и перископный телефото модуль у основной камеры с 10-кратным зумом.
Смартфон предлагается в двух разных версиях — флагманской Reno 10x Zoom Edition и стандартной Reno. Стандартная версия Reno предлагает 6,4-дюймовый AOLED-экран разрешением Full HD +, процессор Snapdragon 710, а второй модуль в основной камере у него широкоугольный на 5 Мп.
Reno 10x Zoom Edition отличается 6,6-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 855 и третьим перископным телефото модулем на 8 Мп и вторым широкоугольным на 8 Мп в основной камере. Охватываются фокусные расстояния от 15:9 мм до 159 мм, что даёт 10-кратный оптический зум.
Оба смартфона получили до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android Pie с оболочкой ColorOS 6.
Продажи Oppo Reno начнутся 16 апреля 2019 года по следующим ценам:
- Oppo Reno 6+128 ГБ — 446 долларов
- Oppo Reno 6+256 ГБ — 491 долларов
Oppo Reno 8+256 ГБ — 536 долларов
Oppo Reno 10x Zoom Edition 6+128 ГБ — 595 долларов
- Oppo Reno 10x Zoom Edition 6+256 ГБ — 670 долларов
- Oppo Reno 10x Zoom Edition 8+256 ГБ — 715 долларов