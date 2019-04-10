Китайцы создали флагман с 10-кратным зумом и косой камерой

Смартфон предлагается в двух разных версиях — флагманской Reno 10x Zoom Edition и стандартной Reno. Стандартная версия Reno предлагает 6,4-дюймовый AOLED-экран разрешением Full HD +, процессор Snapdragon 710, а второй модуль в основной камере у него широкоугольный на 5 Мп.

Reno 10x Zoom Edition отличается 6,6-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 855 и третьим перископным телефото модулем на 8 Мп и вторым широкоугольным на 8 Мп в основной камере. Охватываются фокусные расстояния от 15:9 мм до 159 мм, что даёт 10-кратный оптический зум.

Оба смартфона получили до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android Pie с оболочкой ColorOS 6.

Продажи Oppo Reno начнутся 16 апреля 2019 года по следующим ценам: