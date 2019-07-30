Еще согласно исследованию, за тот же период Huawei поставила на рынок Китая 37,3 млн смартфонов. Это на 31% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля компании, в результате повсеместного роста, также заметно выросла по сравнению с 27,6% годом ранее. В свою очередь такие компании как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple, являющиеся самыми крупными конкурентами Huawei, наоборот столкнулись во втором квартале этого года со снижением поставок своих телефонов. Аналитики Canalys отметили, что именно внутренний рынок стал целевым для Huawei в связи с санкциями, которые были обрушены на компанию со стороны США.
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Сегодня 12:55
Китайцы стали чаще покупать смартфоны Huawei в знак протеста против санкций США
Из-за чего пострадали все остальные китайские производители смартфонов
Исследовательская фирма Canalys изучила китайский рынок смартфонов. Согласно ее данным, во втором квартале 2019 года Huawei еще прочнее застолбила лидирующую позицию за собой. Так, теперь присутствие компании расширено до 38%, в то время как все остальные ведущие марки потеряли свои позиции.
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