Китайцы стали чаще покупать смартфоны Huawei в знак протеста против санкций США

Еще согласно исследованию, за тот же период Huawei поставила на рынок Китая 37,3 млн смартфонов. Это на 31% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля компании, в результате повсеместного роста, также заметно выросла по сравнению с 27,6% годом ранее. В свою очередь такие компании как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple, являющиеся самыми крупными конкурентами Huawei, наоборот столкнулись во втором квартале этого года со снижением поставок своих телефонов. Аналитики Canalys отметили, что именно внутренний рынок стал целевым для Huawei в связи с санкциями, которые были обрушены на компанию со стороны США.