Китайцы возненавидели Huawei за признание Тайваня отдельной страной

Скриншоты со смартфонов Huawei мгновенно разлетелись по китайской соцсети Weibo. На картинках видно, что если выбрать упрощенные иероглифы, то столица Тайваня находится в часовом поясе Китая, как оно и должно быть. Но если поставить традиционный стиль письма в качестве основного, то город переходит в часовой пояс, отображающий его как часть Тайваня, то есть независимого от Китая государства.

Компания уже выпустила обновление, которое исправляет ошибку и располагает Тайвань в качестве части Китая при любых настройках смартфонов.

Напомним, что остров Тайвань находится под контролем так называемой Китайской Республики, которая претендует на управление материковым Китаем. В свою очередь Пекин утверждает, что Тайвань это их территория. Противостояние двух сторон не раз приводило к вооруженным конфликтам.