Ferra
Телефоны
Сегодня 10:32

Китайцы возненавидели Huawei за признание Тайваня отдельной страной

Компания уже исправила собственную ошибку
Когда США включили Huawei в свой черный список, Китай стойко начал биться за свое национальное достояние. Но сейчас, видимо, пыл государства поутихнет, так как компания была замечена за не самыми популярными в поднебесной взглядами. Как стало известно, в четверг Huawei была вынуждена принести извинения за то, что Тайвань значился в качестве независимого от Китая государства в настройках смартфонов компании.

Скриншоты со смартфонов Huawei мгновенно разлетелись по китайской соцсети Weibo. На картинках видно, что если выбрать упрощенные иероглифы, то столица Тайваня находится в часовом поясе Китая, как оно и должно быть. Но если поставить традиционный стиль письма в качестве основного, то город переходит в часовой пояс, отображающий его как часть Тайваня, то есть независимого от Китая государства.

Компания уже выпустила обновление, которое исправляет ошибку и располагает Тайвань в качестве части Китая при любых настройках смартфонов.

Напомним, что остров Тайвань находится под контролем так называемой Китайской Республики, которая претендует на управление материковым Китаем. В свою очередь Пекин утверждает, что Тайвань это их территория. Противостояние двух сторон не раз приводило к вооруженным конфликтам.

Самое читаемое