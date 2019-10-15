Китайцы выпустили очень дешевый неубиваемый смартфон на Android 9

Называется новинка Ulefone Armor X5. Устройство построено на базе восьмиядерного процессора MediaTek MT6763, при этом объем оперативной памяти смартфона составляет 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. В смартфоне также имеется двойная основная камера на 13 и 2 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 2 Мп. Еще из интересного можно отметить то, что Ulefone Armor X5 имеет 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, поддержку 4G VoLTE, а также NFC-модуль, благодаря чему есть поддержка Google Pay. Аккумулятор в смартфоне емкий — на 5 000 мАч. А еще устройство прямо из коробки работает под управлением Android 9.