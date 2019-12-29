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Китайцы выпустят аналог новых флагманов Xiaomi с ускоренной зарядкой

Речь о Realme X50
Несмотря на то, что смартфон Realme X50 официально представят лишь в начале следующего года - инсайдеры уже успели опубликовать ряд технических особенностей грядущего устройства. Так, по предварительным данным, Realme X50 является чуть ли не полным аналогом флагманского Redmi K30 5G.

Сообщается, что будущий смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. Realme X50 оснастят 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления равной 120 Гц, который защитят закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон оборудуют аккумулятором, емкость которого составляет 4500 мАч и модулем 5G. Отмечается, что устройство будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC 4.0. Что касается камеры, то Realme X50 получит четырехмодульную камеру, основной датчик которой имеет разрешение 64 Мп, а также сдвоенную селфи-камеру на 32 и 8 Мп.

По информации инсайдеров, модификация на 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной будет стоить порядка 320 долларов, тогда как стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней составит 360 долларов. Что касается максимальной стоимости смартфона, то она достигнет 400 долларов.

Автор: Лилик Ми