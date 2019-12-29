Китайцы выпустят аналог новых флагманов Xiaomi с ускоренной зарядкой

Сообщается, что будущий смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. Realme X50 оснастят 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления равной 120 Гц, который защитят закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон оборудуют аккумулятором, емкость которого составляет 4500 мАч и модулем 5G. Отмечается, что устройство будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC 4.0. Что касается камеры, то Realme X50 получит четырехмодульную камеру, основной датчик которой имеет разрешение 64 Мп, а также сдвоенную селфи-камеру на 32 и 8 Мп.

По информации инсайдеров, модификация на 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной будет стоить порядка 320 долларов, тогда как стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней составит 360 долларов. Что касается максимальной стоимости смартфона, то она достигнет 400 долларов.