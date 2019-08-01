Китайцы выпустят первый смартфон с новейшим типом дисплеев уже в октябре

Все дело в том, что слухи подтвердил авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре, который в своем посте в Twitter сообщил, что новый Vivo NEX будет оснащен как раз-таки новым типом дисплеев — так называемым “дисплеем-водопадом”. Суть новинки заключается в том, что изгиб экрана составляет практически 90 градусов, тем самым создавая ощущения, что экран облегает смартфон. На днях подобное решение представила и Oppo, являющаяся, как и Vivo, частью холдинга BBK.