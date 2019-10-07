Китайцы выпустят смартфон со сверхбыстрой зарядкой всего за 250 долларов

Известно, что смартфон оснастят 6,4 дюймовым AMOLED экраном, с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Также, в смартфон добавят подэкранный сканер отпечатков пальцев. Основная камера будет содержать в себе несколько датчиков изображения: на 64 Мп, 8 Мп и два модуля по 2 Мп каждый. На верхней части смартфона будет располагаться каплевидный вырез для фронтальной камеры, разрешение которой составит 32 Мп.

Емкость аккумулятора в устройстве будет равной 3920 мАч, с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0, что позволит зарядить смартфон до 67% за 30 минут. Отмечается, что полная зарядка устройства займет всего 73 минуты. Согласно утекшей информации, первым покупателям Oppo K5 компания подарит беспроводные наушники.