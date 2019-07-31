Китайцы запатентовали два новых смартфона с двумя дисплеями

В конце прошлого года Vivo выпустила смартфон Vivo NEX Dual Display и как следует из названия устройства, оно имело дополнительный дисплей на задней панели. И вот недавно стало известно о новом патенте компании, который был подан во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности и уже был утвержден.