Китайцы запатентовали два новых смартфона с двумя дисплеями

Судя по схематическим изображениям, модели A и B представляют собой два разных смартфона с отличным друг от друга дизайном. Единственным заметным сходством между ними можно назвать наличие второго дисплея. Как и Vivo NEX Dual Display, модели A и B оснащены как полноэкранным дисплеем на передней панели, так и вторым дисплеем различной конструкции на задней стороне.
Как и прошлогодний Vivo NEX Dual Display, смартфоны, дизайн которых компания запатентовала, не имеют фронтальных камер. Благодаря этому оба устройства имеют очень высокое соотношение дисплея и корпуса. Оба смартфона могут быть оснащены сканером отпечатков пальцев под экраном.