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Китайцы запатентовали два новых смартфона с двумя дисплеями

Vivo готовит два новых Nex с двойным дисплеем
В конце прошлого года Vivo выпустила смартфон Vivo NEX Dual Display и как следует из названия устройства, оно имело дополнительный дисплей на задней панели. И вот недавно стало известно о новом патенте компании, который был подан во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности и уже был утвержден.

Судя по схематическим изображениям, модели A и B представляют собой два разных смартфона с отличным друг от друга дизайном. Единственным заметным сходством между ними можно назвать наличие второго дисплея. Как и Vivo NEX Dual Display, модели A и B оснащены как полноэкранным дисплеем на передней панели, так и вторым дисплеем различной конструкции на задней стороне.

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Как и прошлогодний Vivo NEX Dual Display, смартфоны, дизайн которых компания запатентовала, не имеют фронтальных камер. Благодаря этому оба устройства имеют очень высокое соотношение дисплея и корпуса. Оба смартфона могут быть оснащены сканером отпечатков пальцев под экраном.

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