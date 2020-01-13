Китайцы заявили о выпуске в 2020 году флагманского смартфона со сверхбыстрым дисплеем

Так, если верить официальному аккаунту генерального директора OnePlus Пит Лау в китайской социальной сети Weibo, его компания полностью завершила работу над созданием дисплеев, поддерживающих частоту обновления картинки в 120 Гц. При это первые подробности о том, какие именно смартфоны оснастят данной технологией и как OnePlus удалось добиться подобно подобного, будут представлены уже совсем скоро — в рамках анонсированного ранее мероприятия OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting. Вполне вероятно, что там же компания расскажет и о том, что ей удалось разместить фронтальную камеру под дисплеем и данная технология, как и 120 Гц экран, будут реализованы уже в OnePlus 8, анонс которого ожидается в мае текущего года.