Китайская компания работает над гибким смартфоном без главной "болячки" Samsung Galaxy Z Fold 2

На данный момент основным производителем гибких смартфонов можно назвать корейскую Samsung - у компании есть сразу два устройства линейки Galaxy Fold и одна раскладушка Galaxy Z Flip. Но у всех гаджетов компании из данного сегмента есть одна общая болячка - складка на месте сгиба смартфона. И, как стало известно, китайская компания Oppo работает над собственным гибким смартфоном, который будет лишен главного недостатка складных девайсов Samsung.