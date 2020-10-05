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Китайская компания работает над гибким смартфоном без главной "болячки" Samsung Galaxy Z Fold 2
Выглядит это и вправду на голову выше, чем решение от корейцев
На данный момент основным производителем гибких смартфонов можно назвать корейскую Samsung - у компании есть сразу два устройства линейки Galaxy Fold и одна раскладушка Galaxy Z Flip. Но у всех гаджетов компании из данного сегмента есть одна общая болячка - складка на месте сгиба смартфона. И, как стало известно, китайская компания Oppo работает над собственным гибким смартфоном, который будет лишен главного недостатка складных девайсов Samsung.
Интернет-инсайдеры обнаружили свежий патент, в котором говорится о новом смартфоне Oppo с гибким дисплеем, сообщает издание LetsGoDigital. Это же издание создало качественное рендер-изображение на основе этих патентов, главной особенностью которых стала демонстрация “особой” технологии, позволяющей добиться отсутствия складок в неанонсированном смартфоне Oppo.
Стоит отметить, что в документе также немало времени уделяется шарнирному механизму смартфона, благодаря которому девайс можно будет фиксировать под углами 30, 60, 90 и 180 градусов. К сожалению, никакой информации хотя бы о потенциальной дате выхода устройства в сети нет.