Китайская компания захотела вернуть популярность кнопочным телефонам Blackberry

Zinwa полностью обновила устройство на аппаратном уровне. Процессор Snapdragon S4 был заменён на Helio G99. Объём оперативной памяти увеличился с 2 ГБ до 12 ГБ, встроенной — с 16 ГБ до 256 ГБ. Основная камера была улучшена с 8 Мп до 50 Мп. Фронтальную камеру улучшили с 2 Мп до 8 Мп. Ёмкость аккумулятора увеличилась с 2515 мАч до 3000 мАч. Устаревший Micro-USB был заменён на более современный разъём USB-C.

Обновлённый телефон теперь работает на базе Android 13: эта ОС заменила Blackberry OS 10. Корпус и квадратный дисплей с диагональю 3,5" и разрешением 720×720 пикселей остались без изменений.

Zinwa планирует продавать смартфоны в ограниченном количестве под названием Zinwa Q25 Pro по цене $420.

Если спрос окажется высоким, производитель рассмотрит возможность выпуска других моделей с QWERTY-клавиатурой: Blackberry Passport и KEYone, которые также работают на Android, но уже считаются устаревшими.