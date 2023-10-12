Китайская версия Nokia C31 перешла на Freeme OS

Этот смартфон относится к начальному уровню и поддерживает только 4G. Устройство было выпущено в Китае спустя месяц, в октябре. Теперь, спустя год после дебюта девайса в стране, появилась интересная деталь.

Оказалось, что теперь Nokia C31 поставляется с другим программным обеспечением, отличным от того, с которым он был запущен. Смартфоны Nokia от HMD Global во всём мире работают на практически стоковой версии Android, за исключением Китая.

Из-за запрета Google в этой стране программное обеспечение на телефонах развивалось иначе. Теперь же новые партии Nokia C31 поставляются с Freeme OS. Эта операционная система разработана компанией Shanghai Zhuoyi Technology Co., Ltd, также известной как Droi.

Freeme OS — это своеобразный скин для Android, похожий на популярные китайские оболочки, такие как MIUI. Он совсем не напоминает стоковый Android, который является одним из ключевых преимуществ смартфонов Nokia.

Напомним, что Nokia C31 работает на процессоре начального уровня Unisoc SC9863A1 и стоит около $110 в Китае.