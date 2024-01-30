Китайская версия OnePlus 12 блокирует звонки в России

Китайская версия OnePlus 12 блокирует звонки в РоссииОпять двадцать пять
Это открытие последовало за глобальным запуском устройства ранее в этом месяце, вызвав волну обсуждений среди пользователей и экспертов.
Согласно полученной информации, региональная блокировка на китайских моделях OnePlus 12 была активирована после того, как глобальная версия появилась на рынке.
Пользователи столкнулись с ограничениями, аналогичными тем, которые наблюдались у модели OnePlus 11 в прошлом году, в частности, с ограничением функциональности звонков.
Ранее смартфоны OnePlus, продаваемые в Китае, были доступны для использования в глобальных сетях без ограничений. Однако, начиная с OnePlus 11, компания ввела региональную блокировку, и, по всей видимости, продолжила эту практику с OnePlus 12.
Хотя предполагается, что такие меры могут быть направлены на сдерживание покупок более дешевых китайских моделей в других регионах, они вызывают серьезные неудобства для тех, кто хочет использовать свои телефоны в международном масштабе.