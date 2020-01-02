Китайские бренды объединились для создания аналога Apple AirDrop

”Vivo, Oppo и Xiaomi имеют обширную пользовательскую базу, и такое партнерство принесет пользу значительному числу потребителей во всем мире. Для vivo это возможность предоставить клиентам уникальный, безопасный и быстрый способ беспроводной передачи данных. Мы и впредь намерены поддерживать стратегические инициативы, делающие комфортнее жизнь наших пользователей по всему миру”, — рассказал старший вице-президент Vivo Спарк Ни.

Также отметим, что данная функция начнет появляться на всех смартфонах производителей плавно, начиная с февраля 2020 года.