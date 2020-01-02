Китайские бренды объединились для создания аналога Apple AirDrop
Подобная технология уже есть у Apple и называется она AirDrop. Только в отличие от решения китайцев, у американского техногиганта таким образом связаны не только смартфоны, но также и планшеты, компьютеры, ноутбуки и прочая техника, способная принимать и передавать файлы. Но учитывая, что в случае с Vivo, Oppo и Xiaomi новая технология будет работать на устройствах сразу нескольких брендов, вполне вероятно, что их решение окажется куда более популярным и станет стандартом рынка.
”Vivo, Oppo и Xiaomi имеют обширную пользовательскую базу, и такое партнерство принесет пользу значительному числу потребителей во всем мире. Для vivo это возможность предоставить клиентам уникальный, безопасный и быстрый способ беспроводной передачи данных. Мы и впредь намерены поддерживать стратегические инициативы, делающие комфортнее жизнь наших пользователей по всему миру”, — рассказал старший вице-президент Vivo Спарк Ни.
Также отметим, что данная функция начнет появляться на всех смартфонах производителей плавно, начиная с февраля 2020 года.