Китайские бренды выпустят первые смартофоны с батареей на 15 000 мА·ч уже в 2026‑м

В 2026 году ожидаются первые серийные смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами на 10 000 мАч — и это только начало.

По данным инсайдера Digital Chat Station, китайские производители уже тестируют модели с батареями на 12 000 и 15 000 мАч. И речь не о выставочных прототипах, а о реальных устройствах, которые можно будет купить.

Подобные аккумуляторы заметно тяжелее и крупнее, но обеспечивают рекордную автономность — именно поэтому бренды ищут баланс между емкостью, весом и скоростью зарядки.

В 2025 году Realme жуе показывала концепт-смартфон с батареей на 15 000 мАч: он выдерживал до 18 часов записи видео и около 50 часов просмотра. Аппарат так и не поступил в продажу, но демонстрация показала, что технология уже близка к массовому рынку.

По слухам, именно Realme может первой вывести такую емкость в коммерческом устройстве в 2026 году.