Китайские эксперты назвали главные преимущества смартфонов без разъемов

Так, специалисты China Mobile опубликовали материал, в котором перечислили причины, по которым полностью “беразъемные” смартфоны должны появиться на рынке куда раньше, чем мы с вами предполагаем. Так, в качестве доводов “за” эксперты называют:

Отсутствие кнопок. По сути, уже сейчас есть смартфоны, которые используют в качестве клавиш регулировки громкости собственную сенсорную панель (Huawei Mate 30 Pro и Vivo Nex 3). При этом данный метод управления и вправду удобен, так как не зависит от кнопочного механизма, а значит менее подвержен повреждениям.

Герметичность. До последнего смартфоны имели джентльменский набор “отверстий”, отсутствие которых было просто недопустимо в случае, если производитель хотел иметь на руках полноценное рабочее устройство. К таким разъемам относятся 3,5 мм аудиоджек, а также отверстия для микрофонов и динамика. И если с аудиоджеком производители смогли отказаться еще несколько лет назад, то передача звука по костной проводимости — это достаточно свежая технология. Но она есть и в самое ближайшее время будет доведена до такого уровня, что ее можно будет использовать в смартфонах как основную. А учитывая, что в таком случае мобильные телефоны станут герметичными, то у них и уровень защиты от воды и пыли станет на порядок более высоким.

Слот для SIM-карт. Учитывая тот факт, что все больше стран вводят использования электронных SIM-карт, отсутствие физического разъема для подобной карты является лишь плюсом, который лишает смартфон ненужных “вырезов” в корпусе.

Также китайские специалисты отмечают, что технология беспроводной зарядки также становится все более совершенной, в связи с чем уже в самое ближайшее время смартфонам в принципе не нужны будут USB-C разъемы для того, чтобы восполнять заряд аккумулятора.