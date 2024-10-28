Китайские инсайдеры опубликовали фото флагманского Realme GT7 Pro в новом «марсианском» цвете

Смартфон получит 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 6000 нит. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Благодаря свежим фото, теперь мы знаем, что на задней панели GT 7 Pro разместятся три камеры: основная на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, 50 Мп телефото и 8 Мп ультраширокая камера. Фронтальная камера — 16 Мп. Блок камер теперь квадратный и поддерживает 120-кратный цифровой зум.