Китайские компании в 2020 году закупят гибкие дисплеи у Samsung

А именно у Samsung все производители и будут закупать экраны, по крайней мере об этом говорят последние отчеты. Но при этом эти же источники говорят о том, что вполне вероятен расклад, при котором Xiaomi до конца 2020 года и не представит новый смартфон со складным дисплеем. Что же до Huawei, то судя по имеющимся данным, компания представит новый гибкий смартфон лишь во второй половине текущего года, примерно в тот же временной период, в который будет представлен Galaxy Fold 2 от Samsung.

Напомним, что успешная реализация Galaxy Fold укрепила позиции Samsung Display на рынке, сделав продукты компании более желанными. Вполне вероятно, что со всеобщим распространением гибких смартфонов, положение дел на рынке производства дисплеев сильно изменится в сравнении с тем, как дела обстоят сейчас.