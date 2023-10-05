Китайские пользователи пожаловались на ожоги из-за использования iPhone 15 Pro

По информации местных источников, прежде чем модель iPhone 15 поступила в продажу, эксперты по тестированию уже отмечали её повышенный уровень температуры из-за нового чипа A17 Pro.

Многие владельцы новинки поделились своим опытом в соцсетях и на платформах с короткими видеороликами, показывая следы ожогов на руках и ногах.

Один из пользователей заявил: «Я клянусь своей жизнью, что это правда. Некоторые вещи становятся реальными, когда они происходят с тобой».

Стоит отметить, что Apple уже признала проблему с перегревом iPhone 15. Более того, компания уже выпустила свежую версию iOS 17, призванную устранить данное неудобство при использовании новых iPhone.