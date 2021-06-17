Китайские производители смартфонов объединятся для создания общего стандарта быстрой зарядки

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Китайские производители смартфонов объединятся для создания общего стандарта быстрой зарядкиНаконец-то!
Несмотря на нешуточную конкуренцию, очень часто китайские производители объединяются для реализации тех или иных важных технологий. Вот и на этот раз крупнейшие игроки местного рынка объединились для высшей цели.
Так, Xiaomi, Vivo, OPPO, Huawei и Honor совместными усилиями займутся разработкой единого стандарта быстрой зарядки, пишет Gizmochina. Одной из главных причин такого объединения является создание собственной технологии для каждого из производителей — слишком дорогое и бессмысленное занятие.
В свою очередь пользователь также лишь выиграет от этого, так как сможет использовать зарядные блоки от разных производителей.
Что интересно, о своей заинтересованности в проекте заявили не только представители производителей смартфонов, но и разработчик микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT).