Китайские производители смартфонов объединятся для создания общего стандарта быстрой зарядки

Так, Xiaomi, Vivo, OPPO, Huawei и Honor совместными усилиями займутся разработкой единого стандарта быстрой зарядки, пишет Gizmochina. Одной из главных причин такого объединения является создание собственной технологии для каждого из производителей — слишком дорогое и бессмысленное занятие.

В свою очередь пользователь также лишь выиграет от этого, так как сможет использовать зарядные блоки от разных производителей.

Что интересно, о своей заинтересованности в проекте заявили не только представители производителей смартфонов, но и разработчик микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT).