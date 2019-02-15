Китайские производители смартфонов ставят рекорды продаж в Европе

Аналитическая компания Canalys рассказала о продажах смартфонов в Европе в 2018 году. За прошедший год было продано на 4% меньше смартфонов, чем годом ранее — 197 млн штук.

В четвёртом квартале продажи упали на 2% до 57 млн, но китайские производители сумели на этом фоне увеличить продажи. Лидером 2018 года по-прежнему остаётся корейская Samsung, но её продажи снизились более чем на 10% до 61,6 млн устройств. Продажи Apple на втором месте снизились на 6% до 42,8 млн.

Huawei сумела нарастить поставки на 54%, подобравшись к Apple вплотную — 42,5 млн смартфонов. Относительные новички Xiaomi и финская HMD Global тоже показали рост, они расположились на четвёртом и пятом месте.

По итогам года, китайские производители заняли 32% европейского рынка, увеличив свои продажи на 27%, несмотря на сокращение рынка в целом.