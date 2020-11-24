Китайские производители воспользуются слабостью Huawei из-за санкций США

Такие компании как Oppo и Vivo имеют масштабные планы по завоеванию той части рынка, что ранее принадлежала Huawei, сообщает Reuters. Так, например, руководитель отдела производства Realme Дерек Ван явно указал на то, что Oppo, Xiaomi и Vivo повысили свои прогнозы по части доходов в 2021 году — это, по его мнению, указывает на их планы воспользоваться проблемами Huawei на международной арене.

При этом представитель Realme отметил, что его компания также стремится удвоить поставки смартфонов, но при этом данные планы никак не связаны с конкурентом и его проблемами. Realme намерена поставлять недорогие устройства в Юго-Восточную Азию и Индию, после чего уже переходить к развитию рынков Китая и Европы.