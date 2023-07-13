Китайские смартфоны и кроссоверы вместе: TECNO и HAVAL раскрыли потенциал своей техники в Калмыкии

Китайские смартфоны и кроссоверы вместе: TECNO и HAVAL раскрыли потенциал своей техники в КалмыкииНеожиданная коллаборация
Бренды TECNO и HAVAL объединили свои усилия и раскрыли потенциал своей техники в удивительной природной красоте Калмыкии.
TECNO, известный своими инновационными смартфонами, запустил кампанию под названием «Пропусти лето через CAMON. Эмоции в фокусе», чтобы вдохновить пользователей создавать яркие и незабываемые летние воспоминания.
В рамках кампании производитель смартфонов отправился в путешествие в Калмыкию, используя свою новую серию телефонов CAMON 20 для того, чтобы запечатлеть удивительные виды и снять интересные репортажи.
Вместе с тем TECNO также получила поддержку автомобильного бренда HAVAL, который предоставил им свои технически продвинутые кроссоверы.
HAVAL Dargo X, с расширенным набором внедорожных характеристик, и интеллектуальные кроссоверы F-серии — HAVAL F7 и HAVAL F7x. HAVAL Dargo X создан для тех, кто ищет приключения и «готов свернуть с привычного пути».
В рамках конкурса «Пропусти лето через CAMON. Эмоции в фокусе» участники могут делиться своими фото и видео с яркими моментами этого лета, используя хэштег #ПропустиЧерезCAMON. Авторы самых искрометных и красивых работ получат шанс стать обладателями смартфонов TECNO и других подарков от бренда.