Китайские смартфоны и кроссоверы вместе: TECNO и HAVAL раскрыли потенциал своей техники в Калмыкии

TECNO, известный своими инновационными смартфонами, запустил кампанию под названием «Пропусти лето через CAMON. Эмоции в фокусе», чтобы вдохновить пользователей создавать яркие и незабываемые летние воспоминания.

В рамках кампании производитель смартфонов отправился в путешествие в Калмыкию, используя свою новую серию телефонов CAMON 20 для того, чтобы запечатлеть удивительные виды и снять интересные репортажи.

Вместе с тем TECNO также получила поддержку автомобильного бренда HAVAL, который предоставил им свои технически продвинутые кроссоверы.