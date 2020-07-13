Китайские смартфоны научились заряжать с нуля до 50% всего за 5 минут

Технология быстрой зарядки мощность которой достигает 120 Вт была разработана компанией Iqoo. Благодаря данной новинке смартфоны, имеющие аккумуляторы на 4000 мАч можно зарядить до 100% всего за 15 минут, тогда как для того, чтобы зарядить устройство до 50% технологии достаточно всего 5 минут.

По словам источников, Iqoo уже имеет смартфон с поддержкой такой зарядки. Более того, предполагается, что массовое производство на сегодняшний день уже налажено, тогда приобрести устройство можно будет уже в августе текущего года. Стоит отметить, что Iqoo может стать компанией, выпустившей смартфон с самой быстрой в мире зарядкой.